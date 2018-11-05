Прощання з українською активісткою Катериною Гандзюк пройде 7 листопада у Херсоні.

Прощання з Катериною Гандзюк призначено на 14.00 7 листопада у Херсоні.

Про це стало відомо з групи Хто замовив Катю Гандзюк? у Facebook.

Активісти просили тих, у кого є можливість їхати на авто, писати про це в коментарях і брати попутників.

До слова, у пості також вказують, що офіційною причиною смерті Катерини Гандзюк стала поліорганна недостатність, яка з’явилася в результаті хімічних опіків.

Читайте: Смерть Гандзюк і більше 50 нападів: коли держава почне захищати українців?

Хто замовив вбивство Катерини Гандзюк? Місцеві держслужбовці 83%, 5 votes 5 votes 83% 83%

Місцеві правоохоронці 17%, 1 vote 1 vote 17% 17%

Проросійські сили 0%, 0 votes 0 votes 0%

Спецслужби РФ для дестабілізації 0%, 0 votes 0 votes 0% Всього голосів: 6 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Нагадаємо, раніше поліція заявила, що може розкрити вбивство активістки Катерини Гандзюк.