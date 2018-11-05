Прощання з українською активісткою Катериною Гандзюк пройде 7 листопада у Херсоні.
Прощання з Катериною Гандзюк призначено на 14.00 7 листопада у Херсоні.
Про це стало відомо з групи Хто замовив Катю Гандзюк? у Facebook.
Активісти просили тих, у кого є можливість їхати на авто, писати про це в коментарях і брати попутників.
До слова, у пості також вказують, що офіційною причиною смерті Катерини Гандзюк стала поліорганна недостатність, яка з’явилася в результаті хімічних опіків.
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Хто замовив вбивство Катерини Гандзюк?
- Місцеві держслужбовці 83%, 5 votes5 votes 83%83%
- Місцеві правоохоронці 17%, 1 vote1 vote 17%17%
- Проросійські сили 0%, 0 votes0 votes0%
- Спецслужби РФ для дестабілізації 0%, 0 votes0 votes0%
Всього голосів: 6
Нагадаємо, раніше поліція заявила, що може розкрити вбивство активістки Катерини Гандзюк.