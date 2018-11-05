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Прощання з Катериною Гандзюк – дата і місце

Прощання з українською активісткою Катериною Гандзюк пройде 7 листопада у Херсоні.

Прощання з Катериною Гандзюк призначено на 14.00 7 листопада у Херсоні.

Про це стало відомо з групи Хто замовив Катю Гандзюк? у Facebook.

Активісти просили тих, у кого є можливість їхати на авто, писати про це в коментарях і брати попутників.

До слова, у пості також вказують, що офіційною причиною смерті Катерини Гандзюк стала поліорганна недостатність, яка з’явилася в результаті хімічних опіків.

Читайте: Смерть Гандзюк і більше 50 нападів: коли держава почне захищати українців?

Хто замовив вбивство Катерини Гандзюк?

  • Місцеві держслужбовці 83%, 5 votes
    5 votes 83%
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  • Місцеві правоохоронці 17%, 1 vote
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  • Проросійські сили 0%, 0 votes
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    0%
  • Спецслужби РФ для дестабілізації 0%, 0 votes
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Нагадаємо, раніше поліція заявила, що може розкрити вбивство активістки Катерини Гандзюк.

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