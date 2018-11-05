Зазвичай промислові рибалки працюють так званими колонами – в квадраті, де найбільше риби, можуть працювати одночасно кількадесятків суден.

Українська колона постійно під наглядом ФСБшників, які знаходяться на російських катерах. Фактично – це психологічний тиск, який інколи закінчується сюрпризами.

Зараз якраз пік промислу на азовського бичка – але судна повертаються напівпорожніми – інколи вітер заважає, інколи військові навчання, які по черзі оголошують то Росія, то Україна.

Чи потрапить цьогоріч хамса на столи українців та яка буде на неї ціна – не готові прогнозувати навіть власники суден. Адже водиться вона виключно в Керченській протоці – якраз під новозбудованим росіянами кримським мостом.

Ще більше лякає те, що Росія з Україною досі не домовились про квоти вилову риби на наступний рік.

Москва до Києва відправила Ігоря Рульова, який, з’ясувалося, взагалі не мав права перетинати кордон. Адже саме він створив групу за участю ФСБ, яка пресувала українських рибалок на Азові. Рульов активно підтримує анексію Криму та ще й заїжджав на півострів, порушуючи закон. Не через українські КПП.

Такі українсько-російські засідання по азовському морю проходили щороку. Протокол про квоти вилову риби був підписаний навіть у 2014 у розпал війни.

Рената Чернишова вже багато років відстоює інтереси так званого малого риболовецького флоту України. Якщо Росія і Україна протокол на наступний рік не підпишуть, прав на вилов риби в Азовському морі не буде.

В холодильниках ще лежать брикети із замороженою продукцією – в фасувальному цеху – кипить робота – але вже за два місяці це все може зупинитися.

Годувальник Бердянська – морський бичок, вже наступного року може стати доступним лише для аматорської рибалки. Потрібно, або підписати угоду із Росією, або таки поділити Азовське море. Зараз Азовське море – це внутрішні води Росії і України. Так закріплено в договорі від 2003 року. Провести кордон на Азові вирішило б проблему.

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Тільки ось Росії це зовсім не на руку. Поділити Азовське море Москва не погодилась би. Адже воно стало частиною гібридної війни. Економічна блокада, провокації, мілітаризація – це тактика Кремля.

Наступного року може додатися ще й риболовецька блокада. Києву треба сісти за стіл переговорів – на цьому наполягає українське МЗС.

Але з іншого боку – підписаний протокол може легітимізувати вкрадене Росією. Адже після анексії Криму вилов російськими рибалками – і на Азові, і у Керченській протоці – збільшився втричі. Більше, ніж передбачено квотами, написаними на папері.

Фактично 4 роки росіяни ловлять українську рибу. І Київ на це закриває очі. Наступного року крадіжки росіян можуть ще збільшитися. На відміну від вилову українських рибалок.

До слова, російській делегації Комісії з питань рибальства в Азовському морі заборонили в’їзд в Україну.