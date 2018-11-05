Щоб не оплачувати вартість води, яку без урахування використовували сусіди, потрібно виявляти несумлінних споживачів і повідомляти про них у водоканал.

В Україні всю вартість використаної багатоквартирним будинком води розділятимуть на всіх мешканців. Такий розподіл досі не запрацював через відсутність прописаної методики, пише генеральний директор Київводоканалу Дмитро Новицький для ЄП.

За його словами, 95% багатоквартирних будинків мають лічильники, які ведуть облік загального обсягу споживання води квартирами. В ідеалі всі лічильники в будинку повинні в сумі показувати цифри, які видають загальнобудинкові прилади обліку холодного водопостачання.

У реальності використання недобросовісними споживачами магнітів на квартирні лічильники не дозволяє комунальникам звести рахунки. Грабують державу також і юридичні особи, які грішать тим, що врізаються в домову мережу і крадуть воду.

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– Як зробити так, щоб не платити за сусіда, який поставив собі магніт на лічильник? По-перше, таких сусідів потрібно виявляти силами жителів і обслуговуючих організацій (ОСББ, ЖБК та ін.). Якщо є підозри – звертайтеся до водоканалів. Наприклад, є антимагнітні пломби, – заявив гендиректор Київводоканалу.



Як повідомлялося, в середині жовтня в Києві подорожчала холодна вода і водовідведення.