Якщо справу проти вбивць Катерини Гандзюк подадуть до суду, то замовники можуть залишитися непокараними.

Замовники вбивства активістки Катерини Гандзюк можуть уникнути покарання у тому випадку, якщо справу проти вбивць передадуть до суду у нинішньому вигляді, вважає адвокат Євгенія Закревська, передає Громадське.

– Я хочу наголосити, що станом принаймні на вчора, цим виконавцям не було змінено підозру і не було додано ознаку замовності. Другий момент: якщо справу по виконавцях передадуть в суд, то з чого і де братимуть докази, яким чином використають ці докази у провадженні СБУ, яка шукає замовників, – заявила Закревська.

Якщо в провадженні поліції щодо виконавців будуть відсутні ознаки замовності, то замовників, яких розшукують за іншим провадженням, не зможуть притягнути до відповідальності, оскільки вони не можуть бути двічі підозрюваними (або обвинуваченими).

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За словами адвоката, прокуратура Херсонської області не дала дозволу на об’єднання зазначених проваджень. Генеральна прокуратура іще не надала свою відповідь.

До слова, у вересні активістка Катерина Гандзюк опублікувала відеозвернення до громадськості та української влади.