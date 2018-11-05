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Вугілля закінчилося. Луганська ТЕС переходить на газ

Вугілля практично закінчилося, тому Луганська ТЕС у місті Щастя з 6 листопада переходить на газ.

Рішення про перехід Луганської ТЕС на газ прийняв уряд, причина – гострий дефіцит вугілля через неможливість його поставок з Росії, повідомив Інформатору заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко.

– Є зобов’язання Нафтогазу дати газ і паралельно вибивати квоту на ввезення вугілля, як це було раніше з території Російської Федерації, – уточнив чиновник.

Луганська ТЕС може переробляти і вугілля, і газ, щоправда, перший вид палива, зараз найдешевший.

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Безвихідна ситуація з поставками вугілля склалася на ТЕС ще у жовтні, коли Росія заборонила компанії ДТЕК відвантажувати вугілля з Ростовської області.

Наприкінці жовтня окупанти обстріляли Щастя в Луганській області з мінометів 80-го калібру, намагаючись знищити ТЕС.

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