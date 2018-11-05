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Явка 8%: у Києві призовників розшукує поліція

Нинішній призов у Києві відзначається низькою явкою, людей розшукують і доставляють до призовних дільниць представники Нацполіції.

Станом на 5 листопада призовний план ЗСУ виконано на 39,5%, розповів військовий комісар Київського військового комісаріату, полковник Сергій Клявлін.

У Києві рівень явки вкрай низький – усього 8%. У військкомати не прийшли 23 тис. 424 людини, пише Інтерфакс-Україна.

– Тобто жителі міста Києва до призовних дільниць як не зверталися, так і не звертаються, – сказав воєнком.

За словами Клявліна, ухильників шукають представники Нацполіціі. Їхня мета – доставити призовників до військкоматів, де вирішиться їхня подальша доля – армія або непридатність до служби.

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Він також поінформував, що ЗСУ посилилися 346 жителями Києва, які підписали контракт. Серед цих призовників 76 жінок, а 163 з них вже брали участь в АТО.

До слова, Факти ICTV писали, що потрібно знати про призов 2018.

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