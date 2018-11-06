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До рейтингу найбрудніших міст Європи потрапили 4 українських

У список найбрудніших міст Європи потрапили Дніпро, Київ, Львів і Харків.

Рейтинг Pollution Index 2018 (Current) опублікований на сайті numbeo.com.

Список по Європі виглядає так: з 85 міст Дніпро зайняв 3 місце, Київ – на 12 місці, Львів – 32 і Харків – 37.

У рейтингу враховувалися якість повітря, питної води і загальне забруднення води, ситуація з шумовим забрудненням, наявністю рекреаційних зон, вивезенням сміття.

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Також враховувалося сприйняття жителями екологічної ситуації в місті.

Найбруднішим виявився македонське місто Тетово. За ним йдуть Челябінськ (РФ), Неаполь (Італія) і Скоп’є (Македонія).

Найчистішим у рейтингу виявився Гельсінкі (Фінляндії). Він займає останнє місце.

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До рейтингу найбрудніших міст Європи потрапили 4 українських / 4 фотографии

Раніше повідомлялося, що рівень забруднення повітря в Європі перевищує норми Євросоюзу та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВОЗ).

Фото: dreamstime.

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