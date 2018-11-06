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Коли відкриють термінал F в Борисполі – дата

Міжнародний аеропорт Бориспіль планує відкрити термінал F в березні 2019.

термінал F Бориспіль

Про це заявив генеральний директор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін у інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, на обслуговування у новий термінал перейде Ryanair. Також будуть проведені перемовини ще з деякими компаніями.

– Ми ведемо переговори з різними авіаперевізниками. Це і класичні авіакомпанії, які хочуть прилітати в піки обслуговування МАУ. Також ведемо переговори з авіакомпаніями, які виконують чартерні рейси, – відзначив Рябінін .

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Варто зазначити, що в терміналі F не будуть використовувати телетрапи. Відповідно, пасажири зможуть дістатись до літака пішки або автобусом. У зв’язку з цим, Flydubai відмовився від використання терміналу. Він прийматиме рейси Ryanair та інших компаній.

Раніше Факти ICTV писали, що в аеропорту Бориспіль хочуть побудувати мегатермінал 

Фото: Rui Matos/Dreamstime.com

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