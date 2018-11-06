Документ про протимінну діяльність після трьох провальних голосувань підтримали 240 народних депутатів.
В Україні створять систему органів, що займатимуться плануванням, координацією, роботами з розмінування, видачею заборон або дозволів на це стороннім компаніям.
Також ці органи перевірятимуть якість робіт. Про це йдуться у законопроекті № 9080-1, який підтримали 240 нардепів.
Планувати роботу органів буде Верховна Рада (затвердження нацпрограми протимінної діяльності на 5 років за подання Уряду) і Кабмін (затвердження нацстандартів діяльності з розмінування та визначення територій, які підлягають розмінуванню).
У рамках закону буде створено Нацорган з питань протимінної діяльності, центр протимінних операцій та реєстр операторів протимінної діяльності.
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Також буде створено єдиний держреєстр, у який вноситимуть дані про виконані роботи в сфері протимінної діяльності.
Як повідомлялося, сапери розмінували дороги біля міста Ічня після НП з вибухами на складах боєприпасів.