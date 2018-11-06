За добу окупанти 14 разів відкривали вогонь у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі, один раз застосувавши заборонене озброєння. Втрат серед українських військових немає.

Загалом 5 листопада ситуація залишалася цілком контрольованою, повідомляє прес-центр ООС.

За даними штабу, бойовики стріляли поблизу Вільного, Луганського, Новолуганського, Новомихайлівки, Красногорівки, Павлополя та Гнутового.

Окупанти уникали активних зіткнень, але вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя вони застосували міномети калібру 120 мм. Саме тут, на Маріупольському напрямку, спостерігалася найбільша активність ворога.

За даними розвідки, поранено двох російських окупантів.

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До слова, президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що для відновлення миру на Донбасі необхідно розмістити на сході України спільну миротворчу місію ООН і ОБСЄ.

Фото: Міноборони