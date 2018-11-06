Сьогодні на всій території України очікується суха погода, вночі та вранці місцями можливий туман.
Прогноз погоди на сьогодні, 6 листопада, публікує Укргідрометцентр.
Вночі та вранці від 0° до +5°, на півночі Лівобережжя місцями 1-3° морозу, а вдень 5-10° вище нуля.
На заході та крайньому півдні країни вночі 4-9° тепла, а вдень 11-16°, на Закарпатті – до +19.
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Раніше синоптики прогнозували, що протягом тижня погода в Україні буде сухою та сонячною, а з четверга у ряді областей можливі заморозки.
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