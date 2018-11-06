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Погода в Україні на сьогодні, 6 листопада (КАРТА)

Сьогодні на всій території України очікується суха погода, вночі та вранці місцями можливий туман.

Прогноз погоди на сьогодні, 6 листопада, публікує Укргідрометцентр.

Вночі та вранці від 0° до +5°, на півночі Лівобережжя місцями 1-3° морозу, а вдень 5-10° вище нуля.

На заході та крайньому півдні країни вночі 4-9° тепла, а вдень 11-16°, на Закарпатті – до +19.

ЧитайтеЗаморозки і мокрий сніг: прогноз погоди на листопад

Раніше синоптики прогнозували, що протягом тижня погода в Україні буде сухою та сонячною, а з четверга у ряді областей можливі заморозки.

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