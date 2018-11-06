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Радикала Лозового затримали у Празі

В аеропорту Праги поліція затримала народного депутата Андрія Лозового, коли той намагався придбати мамі подарунок.

Андрій Лозовий

Як розповів сам Лозовий у Facebook, євро, якими він хотів розрахуватися у duty free, виявилися фальшивими.

За його словами, він просто став жертвою валютних аферистів, які підсунули його помічникові, який міняв гроші ще у Києві, фальшиві євро.

– Оскільки у чеському законодавстві спроба розрахуватися фальшивими коштами прирівнюється до їх виробництва – мене затримали. Зняли з літака, як у кіно, – поділився враженнями нардеп.

Лозового 8 годин протримали у відділку поліції, але зрештою розібралися і відпустили.

Як стверджує сам народний депутат, у цій справі чеської поліції він проходить як потерпілий.

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До слова, нещодавно у Києві невідомі побили керівника молодіжного крила Радикальної партії Олега Ляшка Ігоря Бєлова.

Фото: Андрій Лозовий

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