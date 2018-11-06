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Сайт МінТОТ піддався кібератаці

Хакерам вдалося зламати сайт Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Хакер

2 та 3 листопада хакери здійснили кібератаку на сайт Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, повідомляє прес-служба відомства.

У результаті хакерської атаки зловмисники отримали доступ до панелі управління сайтом та модифікували його сторінки для поширення спаму.

МінТОТ вдалося зупинити атаку та відновити модифіковані сторінки до попередньої версії. У міністерстві проводиться аналіз на втрачену інформацію.

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Це не перший випадок кібератак на сайт МінТОТ. Хакери також намагалися зламати акаунти відомства у соцмережах.

До слова, експерти компанії ESET виявили ознаки підготовки кібератак на українські енергокомпанії.

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