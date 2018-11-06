Присвоєння території Куяльницького лиману в Одеській області статусу курорту державного значення збереже його природні властивості і дозволить розвивати напрямок медичного туризму.

Про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов під час засідання комітету Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму.

– Наш Куяльник – унікальний курорт, і для нас важливо, по-перше, його збереження, а по-друге, розвиток. Статус курорту державного значення дасть йому необхідні гарантії і захист, – заявив Максим Степанов.

Профільний комітет одноголосно схвалив законопроект №8502, ініційований главою області Максимом Степановим і внесений низкою народних депутатів. Таким чином, комітет рекомендував Верховній Раді прийняти його в першому читанні, об’єднавши з ідентичним проектом №8502-1.

Степанов підкреслив, що за своїми лікувальними якостями Куяльницький лиман не поступається курортам Мертвого моря. Але без статусу держкурорту природні властивості лиману недостатньо захищені.

– Щоб їх не втратити, необхідно більш жорстке регулювання з боку держави, – сказав губернатор.

Також він вважає, що новий статус розширить можливості регіону для залучення інвестицій в розвиток інфраструктури території та стане гарантією інвестицій малого і середнього бізнесу, який вже тут працює.

Степанов підкреслив, що буде наполегливо займатися просуванням цього законопроекту, поки ВР не прийме його в цілому.

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Нагадаємо, у квітні глава Одеської ОДА Максим Степанов звернувся до керівництва всіх фракцій Верховної Ради з ініціативою присвоєння території Куяльницького лиману статусу курорту державного значення. У червні цей законопроект був зареєстрований в ВР.

Природні ресурси Куяльницького лиману (лікувальні грязі та джерела мінеральних вод) дозволяють проводити лікування і профілактику широкого спектру захворювань від травм опорно-рухового апарату до кишково-шлункового тракту.