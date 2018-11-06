У центрі Києва ускладнено рух транспорту у зв’язку з сильним туманом і ремонтом на двох мостах.

Затори у Києві, згідно з даними Google Maps досягли 7 балів.

По всій столиці ускладнено рух. Зокрема, в районі станції метро Політехнічний інститут, а також Центрального РАЦСу.

Також рух дуже ускладнений на бульварі Тараса Шевченка, Бессарабській площі, в районі станції метро Вокзальна і Лесі Українки.

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Вулиця Хрещатик зупинилася в бік Бессарабської площі.

Стоять авто на Набережному шосе, вулицях Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Рибальській.

Ремонт дороги на мосту Патона, на під’їзді до Південного мосту з боку Лівого берега спровокував сильні тягнучки.

На Дарницькому мосту рух уповільнено по напрямку до центру.







Туман, 15 аварій та ремонт двох мостів: Київ зупинився у заторах (КАРТА) / 4 фотографии

Нагадаємо, комунальна корпорація Київавтодор опублікувала відео, на якому показала карту відремонтованих доріг у столиці за період із 2015 до 2018 року.