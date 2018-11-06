Спеціалісти розбиратимуться у причинах загибелі птахів за відібраними зразками.

Екологи в Тернополі виявили 178 трупів птахів, які відносяться до родини мартинових – мартин сріблястий.

Про це повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.

Попередньо ветеринари дійшли висновку, що смерть птахів могла настати у результаті отруєння. На це вказують зміни у тканинах і органах. Однак для встановлення точних причин потрібно провести усі дослідження.

Щоб перевірити загиблих птахів на інфекції, їхній патматеріал було відправлено до лабораторії в м. Київ.

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У зв’язку з ситуацію, було вирішено також зібрати комісію, метою якої стане пошук шляхів недопущення поширення інфекцій серед птахів у регіоні.

Нагадаємо, в зоні ЧАЕС з радіоактивної водойми витягли лося.