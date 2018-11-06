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Україна та Ізраїль готуються підписати угоду щодо ЗВТ

Україна повинна підписати угоду щодо ЗВТ з Ізраїлем до кінця листопада.

Гройсман і Ліон

Україна та Ізраїль можуть підписати договір про зону вільної торгівлі до кінця листопада. Він допоможе істотно розширити торговельні відносини між країнами, повідомляє Урядовий портал.

За словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, діалог щодо договору про ЗВТ тривав більше року.

– Ми трохи більше року інтенсифікували роботу над підготовкою та підписанням Угоди про вільну торгівлю. І я радий, що в кінці листопада її буде підписано. Угода відкриє нові можливості для торгівлі між нашими країнами, – сказав прем’єр-міністр.

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Надзвичайний і повноважний посол Ізраїлю Джоел Ліон додав, що в кінці місяця відбудеться українсько-ізраїльський інноваційний саміт.

На ньому будуть присутні десятки підприємств і підприємців зі сфери інновацій.

До слова, Україна і Білорусь підписали 12 угод та контрактів, серед яких є й договір про реадмісію.

Фото: Урядовий портал

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