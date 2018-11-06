Україна повинна підписати угоду щодо ЗВТ з Ізраїлем до кінця листопада.

Україна та Ізраїль можуть підписати договір про зону вільної торгівлі до кінця листопада. Він допоможе істотно розширити торговельні відносини між країнами, повідомляє Урядовий портал.

За словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, діалог щодо договору про ЗВТ тривав більше року.

– Ми трохи більше року інтенсифікували роботу над підготовкою та підписанням Угоди про вільну торгівлю. І я радий, що в кінці листопада її буде підписано. Угода відкриє нові можливості для торгівлі між нашими країнами, – сказав прем’єр-міністр.

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Надзвичайний і повноважний посол Ізраїлю Джоел Ліон додав, що в кінці місяця відбудеться українсько-ізраїльський інноваційний саміт.

На ньому будуть присутні десятки підприємств і підприємців зі сфери інновацій.

До слова, Україна і Білорусь підписали 12 угод та контрактів, серед яких є й договір про реадмісію.

Фото: Урядовий портал