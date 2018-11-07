Банк Кредит Дніпро збільшує статутний капітал на 1,173 млрд грн, або на 43,1%, – до 3,89 млрд грн.

Відповідне рішення прийнято акціонером фінустанови 5 листопада 2018 року. Додаткова капіталізація здійснюватиметься шляхом приватного розміщення додаткових акцій наявної номінальної вартості.

– Банк Кредит Дніпро повною мірою дотримується усіх необхідних вимог, чітко і своєчасно виконує взяті на себе зобов’язання перед клієнтами, партнерами і регулятором, – підкреслила Олена Малинська, голова правління Банку Кредит Дніпро.

– Ця програма капіталізації є складником плану реструктуризації, розробленого за підсумками стрес-тестування банку регулятором і відповідно до його рекомендацій. Акціонер капіталізує банк уже учетверте за три роки поспіль, підтверджуючи таким чином упевненість в успішності посткризової бізнес-стратегії фінустанови.

Наша подальша систематична робота з поліпшення операційного фінансового результату й якості активів, зростання ефективності та обсягу нового бізнесу поряд із системною підтримкою з боку акціонера гарантують виконання плану реструктуризації у встановлені терміни та дадуть можливість вийти на стійку прибуткову діяльність.

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Попередню програму капіталізації, затверджену в 2016 році, банк виконав достроково: у серпні 2018 року було завершено процедуру збільшення статутного капіталу на 78,8% – до 2,72 млрд грн. Оновлену редакцію статуту банку зареєстровано 15 серпня 2018 року.