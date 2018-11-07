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Мітинги під Радою з висоти пташиного польоту

З’явилися фотографії з повітря мітингу під Верховною Радою, які проводять власники авто на єврономерах.

Мітинг під Радою

Портал Інформатор опублікував фотографії і відео мітингу під Верховною Радою, які були зняті з висоти пташиного польоту.

Власники євроблях зібралися під Верховною Радою з вимогою прийняти поправки до законопроектів №8487 і 8488. Вони знижують акциз на розмитнення авто.

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Мітинги під Радою з висоти пташиного польоту / 2 фотографии

Також учасники мітингу вимагають щоб була можливість законно ввозити куплені за кордоном автобуси.

Через акцію євробляхерів ускладнено рух в центрі міста, туди стягнули правоохоронців, які стежать за порядком.

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До слова, Кабінет міністрів запропонував дати власникам авто на єврономерах 60 днів для того, аби розмитнити авто з пільгами.

Фото: Інформатор

Відео: Інформатор

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