Усіх нардепів зі списку санкцій Росії закликали підписатися під листом Путіну.

Нардепи іронічно позували для фото, ідеєю якого було спародіювати відому картину Іллі Рєпіна.

Правда, у своєму варіанті парламентарії писали листа не турецькому султанові, як в оригінальному творі українського художника, а президенту РФ Володимиру Путіну.

Так депутати від БПП вирішили відповісти Москві на введення санкцій проти України.

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За словами нардепа Олексія Гончаренка, під листом підписалися крім нього й інші депутати, які потрапили під санкції РФ.

Багатий на гостре слівце лист нардепів можна прочитати на сторінці Гончаренка в Facebook.

Нагадаємо, до санкційних списків Росії потрапили 322 громадян України і 68 компаній.