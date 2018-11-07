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Незаконний в’їзд в Україну: Порошенко ввів кримінальну відповідальність

Президент Петро Порошенко підписав закон, яким вводиться кримінальна відповідальність за незаконний перетин українського кордону.

Прикордонники

Президент Петро Порошенко підписав законопроект №7017, повідомляється на сайті Верховної Ради. У ньому говориться, що за незаконний в’їзд в Україну вводиться кримінальна відповідальність.

Закон стосується тих людей, які в’їжджають в Україну з метою завдати шкоди інтересам країни.

Також кримінальна відповідальність настане в тому випадку, якщо кордон перетнула людина, якій заборонено в’їзд в Україну, представник силових відомств держави-агресора.

У тому випадку, якщо перетин кордону скоєно легальним способом з достовірними документами, кримінальна відповідальність не настає.

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Карати правопорушників будуть позбавленням волі до трьох років. При повторному порушенні термін можуть підняти до п’яти років, а якщо було застосовано зброю, то загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

До слова, Росія почала будівництво нової військової бази в 70 км від кордону з Україною.

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