Президент Петро Порошенко підписав закон, яким вводиться кримінальна відповідальність за незаконний перетин українського кордону.
Президент Петро Порошенко підписав законопроект №7017, повідомляється на сайті Верховної Ради. У ньому говориться, що за незаконний в’їзд в Україну вводиться кримінальна відповідальність.
Закон стосується тих людей, які в’їжджають в Україну з метою завдати шкоди інтересам країни.
Також кримінальна відповідальність настане в тому випадку, якщо кордон перетнула людина, якій заборонено в’їзд в Україну, представник силових відомств держави-агресора.
У тому випадку, якщо перетин кордону скоєно легальним способом з достовірними документами, кримінальна відповідальність не настає.
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Карати правопорушників будуть позбавленням волі до трьох років. При повторному порушенні термін можуть підняти до п’яти років, а якщо було застосовано зброю, то загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.
До слова, Росія почала будівництво нової військової бази в 70 км від кордону з Україною.