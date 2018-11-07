PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Новий рік 2019: які вулиці Києва перекриють і де обмежать рух/

Новий рік 2019: які вулиці Києва перекриють і де обмежать рух

У Києві починається підготовка до святкування Нового року 2019. Через це планується перекриття або обмеження руху у центрі столиці на два місяці – з 24 листопада до 24 січня.

Новий рік 2019 у Києві

КМДА повідомляє, що з 15 грудня починається святкування новорічних і різдвяних свят на Софійській площі і Володимирському проїзді, на Контрактовій площі, вулиці Петра Сагайдачного, а також біля фунікулера.

Саме тут 24 листопада почнуть монтувати тимчасові об’єкти і конструкції, тому передбачено обмеження руху транспорту уздовж Володимирського проїзду правої смуги у напрямку руху до Михайлівської площі з 24 листопада до 24 січня 2019 року.

Окрім того, на два місяці повністю перекриють Володимирський проїзд – від Малої Житомирської до Михайлівської площі.

Під час самих свят також діятиме заборона руху уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської – від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку:

  • 19 та 24 грудня – з 16.00 до 22.00;
  • 31 грудня – з 20.00 до 03.00 1 січня;
  • 1 січня – з 14.00 до 22.00;
  • 7 січня – з 12.00 до 16.00.

Водночас буде дозволено рух автотранспорту на вулиці Хрещатик – щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні.

Також буде внесено зміни у маршрути наземного пасажирського транспорту.

Фунікулер у новорічну ніч працюватиме цілодобово.

Читайте: Церковні свята – календар на рік (ІНФОГРАФІКА)

До речі, вже відомо, якою буде головна ялинка України на Софійській площі в Києві.

Фото: КМДА

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Микола Щур
Побиття копа у Києві: суд виправдав скандального бізнесмена-боксера
Меморіал Героям Небесної сотні демонтують
Меморіал Героям Небесної сотні в Києві демонтують
Новий рік
Новий рік 2019: в якому кольорі потрібно зустрічати рік свині
До рейтингу найбрудніших міст Європи потрапили 4 українських
Визволення Києва. Танки на Хрещатику, 1943
Кривавіше за Сталінград: 7 фактів про визволення Києва та Битву за Дніпро
НП у метро Києва: на Льва Толстого стало зле дівчині
дтп в киеве
Потрійна ДТП у Києві: в авто вибухнув газовий балон
П’яний водій “поклав” авто на дах перед посольством РФ у Києві
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка