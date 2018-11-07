У Києві починається підготовка до святкування Нового року 2019. Через це планується перекриття або обмеження руху у центрі столиці на два місяці – з 24 листопада до 24 січня.

КМДА повідомляє, що з 15 грудня починається святкування новорічних і різдвяних свят на Софійській площі і Володимирському проїзді, на Контрактовій площі, вулиці Петра Сагайдачного, а також біля фунікулера.

Саме тут 24 листопада почнуть монтувати тимчасові об’єкти і конструкції, тому передбачено обмеження руху транспорту уздовж Володимирського проїзду правої смуги у напрямку руху до Михайлівської площі з 24 листопада до 24 січня 2019 року.

Окрім того, на два місяці повністю перекриють Володимирський проїзд – від Малої Житомирської до Михайлівської площі.

Під час самих свят також діятиме заборона руху уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської – від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку:

19 та 24 грудня – з 16.00 до 22.00;

31 грудня – з 20.00 до 03.00 1 січня;

1 січня – з 14.00 до 22.00;

7 січня – з 12.00 до 16.00.

Водночас буде дозволено рух автотранспорту на вулиці Хрещатик – щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні.

Також буде внесено зміни у маршрути наземного пасажирського транспорту.

Фунікулер у новорічну ніч працюватиме цілодобово.

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До речі, вже відомо, якою буде головна ялинка України на Софійській площі в Києві.

Фото: КМДА