У Києві починається підготовка до святкування Нового року 2019. Через це планується перекриття або обмеження руху у центрі столиці на два місяці – з 24 листопада до 24 січня.
КМДА повідомляє, що з 15 грудня починається святкування новорічних і різдвяних свят на Софійській площі і Володимирському проїзді, на Контрактовій площі, вулиці Петра Сагайдачного, а також біля фунікулера.
Саме тут 24 листопада почнуть монтувати тимчасові об’єкти і конструкції, тому передбачено обмеження руху транспорту уздовж Володимирського проїзду правої смуги у напрямку руху до Михайлівської площі з 24 листопада до 24 січня 2019 року.
Окрім того, на два місяці повністю перекриють Володимирський проїзд – від Малої Житомирської до Михайлівської площі.
Під час самих свят також діятиме заборона руху уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської – від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку:
- 19 та 24 грудня – з 16.00 до 22.00;
- 31 грудня – з 20.00 до 03.00 1 січня;
- 1 січня – з 14.00 до 22.00;
- 7 січня – з 12.00 до 16.00.
Водночас буде дозволено рух автотранспорту на вулиці Хрещатик – щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні.
Також буде внесено зміни у маршрути наземного пасажирського транспорту.
Фунікулер у новорічну ніч працюватиме цілодобово.
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До речі, вже відомо, якою буде головна ялинка України на Софійській площі в Києві.
Фото: КМДА