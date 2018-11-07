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Погода в Україні на сьогодні, 7 листопада (КАРТА)

7 листопада в Україні без істотних опадів.

Прогноз погоди на сьогодні, 6 листопада, публікує Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі на сході -2-1°, на півночі Лівобережжя місцями 0-2°, вдень 9-11° тепла.

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У західних областях та на крайньому півдні країни вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°, на Закарпатті до 18°.

У Києві сьогодні без опадів.

Температура вночі 0-2°, вдень стовпчик термометра покаже 8-10°.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що протягом тижня погода в Україні буде сухою та сонячною. З четверга у ряді областей можливі заморозки.

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