7 листопада в Україні без істотних опадів.
Прогноз погоди на сьогодні, 6 листопада, публікує Укргідрометцентр.
Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.
Температура вночі на сході -2-1°, на півночі Лівобережжя місцями 0-2°, вдень 9-11° тепла.
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У західних областях та на крайньому півдні країни вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°, на Закарпатті до 18°.
У Києві сьогодні без опадів.
Температура вночі 0-2°, вдень стовпчик термометра покаже 8-10°.
Нагадаємо, синоптики прогнозували, що протягом тижня погода в Україні буде сухою та сонячною. З четверга у ряді областей можливі заморозки.
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