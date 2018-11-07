За чотири роки окупації Криму Росія перетворила півострів на військовий полігон. Це загроза для усіх країн Чорноморського басейну. Експерти вважають, що для захисту від російської агресії необхідно створити міжнародну флотилію.

За даними спільноти InformNapalm, з 2014 року кількість російських військових у Криму зросла майже на 32 тис., а ще РФ перекинула техніку, літаки, кораблі і ракетні комплекси Бастіон, йдеться у сюжеті Ранку у великому місті.

Окрім того, Росія почала розконсервацію засекреченого об’єкту Феодосія-13, який до 1994 року використовували як сховище ядерних бомб.

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Глава МЗС України Павло Клімкін каже, що там може бути ядерна зброя або ж інфраструктура для неї.

Усі ці факти, на думку експертів, є загрозою для України, усіх країн Чорноморського басейну і навіть Європи.

Політолог Сергій Джердж пропонує один із варіантів захисту від російської агресії – створення в Чорному морі флотилії, яка б включала країни члени НАТО і країни-партнери.

– Це могла б бути Грузія і Україна за участю Молдови, а також Болгарія, Румунія і Туреччина, – зазначив експерт.

До слова, рішення у справі України проти РФ про порушення в анексованому Криму Європейський суд із прав людини може оприлюднити в 2020 році.