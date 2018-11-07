Півфінал на проекті Нові лідери. Ведучі каналу ICTV Оксана Соколова (Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою), Павло Казарін (Ранок у великому місті) та Вадим Карп’як (Свобода слова) викликають учасників на жорстку розмову.
П’ятеро півфіналістів повинні будуть переконати журналістів і глядачів, що саме вони гідні перемоги.
Павло Казарін розповів, чого чекати глядачам і учасникам проекту від дискусії з ведучими телеканалу ICTV:
– Це буде розмова з претендентами і про претендентів, але для глядачів. Саме вони у цій імпровізованій сутичці будуть виконувати роль суддів. І саме їм виносити остаточний вердикт про те, хто і як протримався ці дванадцять раундів, – розповів телеведучий.
Вадим Карп’як в першу чергу сподівається побачити і почути, наскільки Нові лідери готові відповідати на неприємні запитання перед камерами:
– Лідерство – це не тільки вміння вести за собою однодумців, але також і вміння комунікувати зі своїми критиками, і в тому числі публічно.
На Hard Talk із ведучими викликані Лідери:
- Максим Бородін, депутат Маріупольської міської ради, який бореться за право людей дихати чистим повітрям в промислових містах.
- Геннадій Друзенко, волонтер, який вже чотири роки з командою медиків рятує життя людей на Донбасі і створює мобільну клініку для сірої зони.
- Сергій Замідра, селищний голова, який зробив Немішаєво містечком майбутнього, і прагне впровадити новітні технології в усі громади України.
- Ольга Матюшина, селищний голова Коцюбинського, яка бореться з незаконною вирубкою Біличанського лісу, і прагне створити найбільший національний парк Європи в межах міста.
- Денис Мінін, лідер руху воркаут в Україні, який побудував тисячі спортивних майданчиків та активно популяризує здоровий спосіб життя.
Хто з них потрапить у фінал і отримає мільйон гривень, вирішать глядачі СМС-голосуванням у прямому ефірі.
Нагадаємо, першого листопада в ефір вийшов п’ятий випуск національного телепроекту Нові лідери, де учасники висловили свою думку щодо суперечливих питань, які розділяють українське суспільство. Глядачі зробили свій вибір, і за результатами голосування проект покинули Ірина Заславець та Анна Петрова.
Шостий випуск національного телепроекту Нові лідери дивіться вже у цей четвер, 8 листопада о 22.20 на телеканалі ICTV.