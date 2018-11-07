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Транспортний колапс у Тернополі: рух маршруток відновлюється

У Тернополі після відміни рішення про підвищення проїзду з 1 листопада приватні перевізники два дні не випускали автобуси на маршрути. Але вже завтра, 8 листопада, рух маршруток відновиться.

Маршрутки у Тернополі

Тернопільські перевізники погодилися вийти на маршрути після того, як міська влада поставила їм ультиматум – або відновлення руху всього транспорту, або з ними розірвуть угоди, повідомляє міськрада Тернополя.

Вони домовилися, що до отримання висновку незалежної експертизи та відповідного рішення виконкому перевізники будуть курсувати за старими тарифами: 3/4 грн у тролейбусах та 4/5 грн – у маршрутках.

Дивіться: У Тернополі страйкують маршрутники – коли змінять ціну проїзду

При цьому під час засідання депутатської комісії, яка займається питаннями транспорту у Тернополі, за участі громадськості, перевізників та фахівців, усі сторони зійшлися на тому, що тариф на проїзд необхідно змінювати.

Зокрема, за підрахунками громадських активістів, мінімальний розмір тарифу на проїзд у маршрутках повинен становити 6,7 грн.

Нагадаємо, у Тернополі люди вийшли на акцію протесту через найдорожчий проїзд в Україні. З листопада проїзд в маршрутках виріс до 9 грн, а в тролейбусах – до 8.

Фото: rada.te.ua

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