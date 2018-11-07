Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повинен негайно внести кандидатуру міністра у справах ветеранів до Верховної Ради, а також передбачити необхідні зміни до державного бюджету на 2019 рік для фінансового забезпечення утворення та функціонування Міністерства у справах ветеранів України.

З такою заявою виступив народний депутат, голова Комітету ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю Олександр Третьяков.

– Народні депутати неодноразово зверталися до Уряду з вимогами пришвидшити створення Міністерства у справах ветеранів. Але весь цей час у відповідь ми бачимо лише демонстративну байдужість. Це байдужість до сотень тисяч українців, які проливають кров та жертвують своїм здоров’ям за власну країну. Ми – народні депутати, громадські активісти, ветерани та волонтери – не збираємося миритися з таким відношенням Уряду до наших захисників і тиснутимемо на них далі, – заявив народний депутат.

За словами Третьякова, Міністерство у справах ветеранів має стати єдиним органом з питань соціального захисту, медичного забезпечення ветеранів та членів сімей загиблих, а також поховань та вшанування пам’яті ветеранів.

– Створення цього міністерства життєво необхідне для країни, щоб там не думали з цього приводу чиновники та міністри. Насамперед, щоб подолати хаос та безладдя у сфері соціального захисту ветеранів та членів їхніх сімей. Вважаю, що захист прав та інтересів українських ветеранів – справа честі і гідності для держави. І для мене це також справа особистої честі, гідності та обов’язку перед людьми, які зі зброєю в руках захищали і захищають незалежність нашої країни, – наголосив він.

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Третьяков нагадав, що ще у лютому 2018 року Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до Кабміну щодо створення Мінветеранів. Профільним Комітетом ВР та громадськими активістами була проведена вся необхідна підготовча робота, і напрацювання Проектного офісу зі створення міністерства у вересні були передані до Кабміну. Ініціативу створення профільного відомства для ветеранів раніше публічно підтримали Президент Петро Порошенко, спікер парламенту Андрій Парубій, посол США в Україні Марі Йованович.

Також народний депутат оприлюднив дані про кількість ветеранів та членів сімей загиблих в Україні. Як повідомив голова профільного Комітету, на сьогодні в Україні 1,4 млн ветеранів війни, членів сімей загиблих та ветеранів військової служби – тобто понад 3% населення. До цього числа входять 350 тис. українських громадян, які брали участь в АТО/ООС, 91 тис. афганців, понад 42 тис. учасників миротворчих операцій. Понад 4,2 тис. українських бійців загинули у війні на сході України та померли внаслідок участі в ній. Також в країні нараховується 7 260 членів сімей загиблих.

– На сьогодні в Україні понад 175 тис. членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій. Понад 7 350 осіб внаслідок війни на сході отримали інвалідність 1-3 груп. Загалом, в країні понад 125 тис. осіб з інвалідністю внаслідок війни. Всі вони заслуговують на особливу увагу та захист з боку держави. Це її першочерговий обов’язок. Це те, що ігнорувати неможливо і неприйнятно, – підкреслив Третьяков.

До слова, народний депутат, голова Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю Олександр Третьяков в чергове звернув увагу на затягування Кабінетом Міністрів процесу призначення міністра у справах ветеранів.

Відео: Олександр Третьяков