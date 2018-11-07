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В Херсоні прощаються з Катериною Гандзюк

Прощання відбудеться сьогодні в обласному центрі молоді та студентів.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Хто замовив Катю Гандзюк?

Прощання почнеться о 13.00 і триватиме до 15.00 в Херсонському Палаці молоді, оскільки велика кількість людей приїхала її провести.

Читайте:  Вбивство Гандзюк: підозрювані, хід розслідування і все, що відомо

До слова, Катерина Гандзюк була громадською активісткою та керуюча справами виконавчого комітету Херсонської міськради. 31 липня її облили сірчаною кислотою. Про смерть Гандзюк стало відомо 4 листопада.

Слідство щодо цієї справи триває вже три місяці.

Раніше Факти ICTV писали про деталі слідства та передачу справи до СБУ.

Фото: Хто замовив Катю Гандзюк/Facebook

 

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