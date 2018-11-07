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В Україні створено офіс з розвитку малого та середнього бізнесу

В Україні створено офіс з розвитку малого та середнього бізнесу при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України за допомогою Forbiz і Європейської делегації.

Офіс має стати провідним органом, який буде займатися розвитком МСБ в Україні і двигуном конкурентоспроможності малого і середнього бізнесу на державному рівні, передає Анна Петрова на своїй сторінці в Facebook.

Головною метою офісу є розробка цільових програм підтримки малого і середнього бізнесу, а також створення можливостей для покращення підприємницьких навичок, полегшення доступу до фінансування і розвиток мережі інфраструктури підтримки МСБ.

Основні плани роботи офісу:

  • запуск мережі центрів підтримки підприємництва на регіональному та місцевому рівнях на базі ЦНАП. Вони надаватимуть безкоштовні інформаційні та консультаційні послуги, відповіді на питання і будуть збирати проблематику;
  • запровадження механізму часткового гарантування кредитів;
  • створення Державного інформаційного порталу для малого і середнього бізнесу, який забезпечить доступ до інтегрованої інформації про наявні програми фінансової та навчальної підтримки;
  • створення інформаційного довідника для підприємців, що містить докладні інструкції про початок і ведення власної справи, отримання фінансування, створення бізнес-моделі, виконання регуляторних вимог держави і т.д;
  • створення навчальної програми з фінансовою підтримкою стартапів в рамках підготовки Національної програми розвитку підприємництва.
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Сьогодні в офісі працюють 9 експертів. Один з них – Анна Петрова, засновниця Startup Ukraine, учасниця проекту Нові лідери. В офісі розвитку малого і середнього бізнесу Анна обіймає посаду керівника сектора популяризації підприємництва і програм підтримки для МСБ.

Раніше Факти ICTV з’ясовували, що відрізняє жінок-керівників від своїх колег чоловіків в стилі роботи.

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