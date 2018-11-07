В Україні тепер можна онлайн подати заявку на реєстрацію біометричного паспорту.
Онлайн-реєстрація біометрії вже доступна в Україні, розповіли на брифінгу Міграційної служби.
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Глава служби Максим Соколюк пояснив процедуру подачі.
Потрібно буде лише підійти в офіс для того, щоб сфотографуватися і зробити відбитки пальців.
А сама анкета, яку людина заповнить в інтернеті, не збережеться на серверах Державної міграційної служби, а буде в роздрукованому вигляді або QR-коду.
Нагадаємо, що зміниться, коли скасують прописку в Україні.
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