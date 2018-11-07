PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / В Україні запрацювала онлайн-реєстрація біометричних паспортів/

В Україні запрацювала онлайн-реєстрація біометричних паспортів

В Україні тепер можна онлайн подати заявку на реєстрацію біометричного паспорту.

Онлайн-реєстрація біометрії вже доступна в Україні, розповіли на брифінгу Міграційної служби.

Глава служби Максим Соколюк пояснив процедуру подачі.

Читайте: У Готово перестали оформляти закордонні паспорти і ID-карти

Потрібно буде лише підійти в офіс для того, щоб сфотографуватися і зробити відбитки пальців.

А сама анкета, яку людина заповнить в інтернеті, не збережеться на серверах Державної міграційної служби, а буде в роздрукованому вигляді або QR-коду.

Нагадаємо, що зміниться, коли скасують прописку в Україні.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Луценко направив подання на арешт Березкіна
Юрій Луценко
Луценко подав у відставку – заява у президента
Катя Гандзюк
Вбивство Гандзюк: підозрювані, хід розслідування і все, що відомо
Штурм яйцями і зеленкою: євробляхери окупували Хрещатик
Петро Порошенко
Її було вбито! Заява Порошенка щодо смерті Гандзюк
Хто замовив Гандзюк: мер Херсона оголосив версію Катерини
Прощання з Катериною Гандзюк – дата і місце
Українка Марія Хабарова перемогла на конкурсі Королева Скандинавії
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка