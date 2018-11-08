Близько 12 тис. неплатників аліментів оголосили в розшук.
Через ухиляння від сплати аліментів наразі у розшуку знаходяться близько 12 тис. боржників.
Про це повідомила заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко.
Вона також зазначила, що завдяки новим механізмам впливу на неплатників аліментів, майже 133 тисячам боржників було обмежено право виїзду за кордон, керування автомобілем та використання зброї.
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Крім того, на боржників накладають штрафи на суму заборгованості, завдяки чому вдалось стягнути 5,3 млн грн.
До слова, у липні цього року Рада ухвалила закон про підвищення розміру аліментів.
Фото: Designer491/Dreamstime.com
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