Постраждалий в харківській ДТП відмовився від претензій до Олени Зайцевої.
Один з потерпілих у ДТП в Харкові, яка трапилась в жовтні 2017, відмовився від цивільного позову до Олени Зайцевої.
Про це повідомив адвокат Зайцевої Євген Мельниченко.
Він також зазначав, що стан його клієнтки погіршився. Однак, медкомісія визнала, що підозрювана може перебувати під вартою.
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До слова, ДТП за участю Зайцевої трапилась 18 жовтня 2017 року. Lexus, власницею якого є Олена Зайцева, вилетів на тротуар. В результаті аварії загинуло 6 осіб.
Раніше Факти ICTV писали, що підозрювані Зайцева і Дронов зустрінуть Новий рік у СІЗО.
Фото: Наш Харьков/Facebook
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