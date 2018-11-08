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ДТП в Харкові: постраждалий відмовився від претензій до Зайцевої

Постраждалий в харківській ДТП відмовився від претензій до Олени Зайцевої.

Олена Зайцева

Один з потерпілих у ДТП в Харкові, яка трапилась в жовтні 2017,  відмовився від цивільного позову до Олени Зайцевої.

Про це повідомив адвокат Зайцевої Євген Мельниченко.

Він також зазначав, що стан його клієнтки погіршився. Однак, медкомісія визнала, що підозрювана може перебувати під вартою.

Читайте: ДТП у Харкові: Зайцева їхала без прав і техпаспорта

До слова, ДТП за участю Зайцевої трапилась 18 жовтня 2017 року. Lexus, власницею якого є Олена Зайцева, вилетів на тротуар. В результаті аварії загинуло 6 осіб.

Раніше Факти ICTV писали, що підозрювані Зайцева і Дронов зустрінуть Новий рік у СІЗО.

Фото: Наш Харьков/Facebook 

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