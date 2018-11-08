Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом про отримання макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.
Законопроект № 0203 підтримали 242 народних депутата.
Законопроект було необхідно прийняти, щоб для України набули чинності міжнародні договори про отримання кредиту.
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Макрофінансову допомогу розділять на два транші-по 500 млн євро кожен.
Нагадаємо, сьогодні президент Петро Порошенко і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер скоординували позиції щодо прискорення процедур, пов’язаних з наданням макрофінансової допомоги Україні.
Фото: Олександр Клименко/Прес-служба ВР.
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