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Кредит ЄС на €1 млрд: Рада ратифікувала договір

Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом про отримання макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.

Законопроект № 0203 підтримали 242 народних депутата.

Законопроект було необхідно прийняти, щоб для України набули чинності міжнародні договори про отримання кредиту.

Читайте: Перший транш від ЄС – Клімкін назвав терміни

Макрофінансову допомогу розділять на два транші-по 500 млн євро кожен.

Нагадаємо, сьогодні президент Петро Порошенко і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер скоординували позиції щодо прискорення процедур, пов’язаних з наданням макрофінансової допомоги Україні.

Фото: Олександр Клименко/Прес-служба ВР.

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