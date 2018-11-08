У вихідні, 10 та 11 листопада, в Україні очікуються нічні морози до -4 градусів.

Погода у вихідні, 10-11 листопада, буде сухою та сонячною, вночі очікуються заморозки від 0 до -4, повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, у суботу, 10 листопада, найхолодніше буде традиційно на півночі, а також на сході та у центрі України.

Вночі у цих регіонах 0 -2, вдень місцями лише 7 градусів тепла, у центральних областях – до +11.

На півдні та заході – від +11 до +13.

У Києві без опадів, вночі -1 +1, а вдень 7-9 вище нуля.

У неділю, 11 листопада, скрізь сухо, а на сході очікується посилення морозів до -4. Вдень тут лише 3 градуси тепла.

На півночі та у центрі вночі -1 +1, вдень до +5.

На півдні теж заморозки до -2, вдень 4-7 градусів тепла.

У західних областях холодно, але без нічних заморозків, а вдень 9-11 вище нуля, на Закарпатті +14.

У столиці сухо, вночі -1 +1, вдень 3-5 градусів тепла.

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До речі, у Карпатах ще на початку жовтня випав сніг, а температура повітря опустилася до 4 градусів морозу.