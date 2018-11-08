Росія продовжує порушувати Мінські угоди та робить спроби захопити нові території в Україні.

Представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук заявив про те, що РФ все ще продовжує порушення Мінських угод і при цьому робить спроби захоплення нових територій на Донбасі, передає Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні у Twitter.

– СММ ОБСЄ зафіксувала нові окопи російських бойовиків, розташовані до 1 км на захід від їхніх попередніх позицій поблизу населених пунктів Ставки і Горлівка, – сказав Прокопчук.

Крім того, дипломат засудив проведення псевдовиборів на Донбасі, через які Кремль хоче зробити легітимними своїх призначенців.

Окупанти продовжують перешкоджати роботі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Цього разу вони збили БПЛА, який використовувався для спостереження.

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До слова, в ЄС не виключають можливості посилення санкцій, якщо на окупованих територіях Донбасу проведуть так звані “вибори”.