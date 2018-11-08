Патрульним поліцейським надали програму соціального забезпечення, яка включає в себе збільшення зарплати і додаткове фінансування оренди житла.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає прес-служба міністерства.

За словами міністра, мотиваційний пакет вже частково працює, а в повному обсязі діятиме з 1 січня 2019 року.

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Також він повідомив, що це не останній пакет.

Мотиваційний пакет включається в себе:

збільшення зарплати на 30%;

додаткова оплата оренди житла поліцейським;

отримання власного житла поліцейським після двох років служби на основі іпотеки (до 20 років пільгового фінансового лізингу з урахуванням того, що МВС повністю погашає відсотки і до 40% лізингу за вислугу років);

внесення через Верховну Раду законопроектів, які змінюють і захищають професійні права поліцейського.

Раніше повідомлялося, що з 1 січня 2019 року працівникам поліції і служби порятунку підвищать зарплату.

Фото: Андрій Новицький/mvs.gov.ua.