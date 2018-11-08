Максимально температура повітря прогріється до 19 градусів тепла на Закарпатті.

Антициклон визначатиме погоду, тому суттєві опади малоймовірні, повідомляє Укргідрометцентр.

Місцями очікується туман.

У західних областях очікується суха погода з періодичними туманами. Температура повітря вдень 12-17, на Закарпатті 15-19 градусів тепла.

У північних областях — без опадів. Температура повітря вдень 8-13 градусів тепла.

У східних областях — сухо та прохолодно. Температура повітря вдень 8-13 градусів вище нуля.

У центральних областях — тумани, без істотних опадів. Температура повітря вдень 12-16 градусів вище нуля.

На півдні України — без опадів. Температура повітря вдень 14-18 градусів вище нуля.

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Нагадаємо, синоптики прогнозували, що протягом тижня погода в Україні буде сухою та сонячною. З четверга у ряді областей можливі заморозки.