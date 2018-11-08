PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / Рада не прийняла закон Про первинну медичну допомогу/

Рада не прийняла закон Про первинну медичну допомогу

Верховна Рада провалила прийняття закону Про первинну медичну допомогу.

закон про первинну медичну допопмогу

Депутати відправили на доопрацювання законопроект Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини.

Про це стало відомо під час сьогоднішнього засідання.

За словами авторки законопроекту Ірини Сисоєнко, цей закон встановлює чіткий перелік лікарів першого рівня.

Так, ними мають бути педіатри, терапевти, сімейні лікарі, а також стоматологи.

Читайте: Реформи Супрун: чого досягла в.о. міністра і що буде з медициною

Крім того, законопроект пропонує чітко визначити медичні заклади першого рівня, а фельдшерсько-акушерські пункти перейменувати на медичні пункти сімейної медицини.

Раніше Факти ICTV писали, за які медичні послуги доведеться платити.

Фото: Andrei Rahalski/Dreamstime.com

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Екстрена медицина: пілот реформи запустять у 5 областях
Дубіль: Медична реформа вимиває гроші з місцевих бюджетів
Уляна Супрун
Реформи Супрун: чого досягла в.о. міністра і що буде з медициною
Медреформа в Україні 2019: за що пацієнти заплатять з власної кишені
Нова швидка допомога: як викликати та до кого їхатиме (ІНФОГРАФІКА)
Богомолець: Парламент ухвалив законопроект, який розкриє дані про побічні ефекти від нових ліків
Швидка допомога
Медреформа в Україні: нові правила виклику швидкої допомоги (ІНФОГРАФІКА)
Евробляхи і підготовка до виборів. 5 завдань Ради на осінь
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка