Верховна Рада провалила прийняття закону Про первинну медичну допомогу.

Депутати відправили на доопрацювання законопроект Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини.

Про це стало відомо під час сьогоднішнього засідання.

За словами авторки законопроекту Ірини Сисоєнко, цей закон встановлює чіткий перелік лікарів першого рівня.

Так, ними мають бути педіатри, терапевти, сімейні лікарі, а також стоматологи.

Читайте: Реформи Супрун: чого досягла в.о. міністра і що буде з медициною

Крім того, законопроект пропонує чітко визначити медичні заклади першого рівня, а фельдшерсько-акушерські пункти перейменувати на медичні пункти сімейної медицини.

Раніше Факти ICTV писали, за які медичні послуги доведеться платити.

Фото: Andrei Rahalski/Dreamstime.com