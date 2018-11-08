США збираються ввести нові санкції через ситуацію з Кримом і Донбасом.

Міністерство фінансів США збирається внести до списку санкцій ще дев’ять структур і трьох осіб, які причетні до окупації Криму та частини Донбасу, повідомляє Дождь.

– Примітно, що це перший крок у вигляді санкцій, який ексклюзивно визнає, заснований на розумінні, що Росія фактично контролює Донбас на сході України, – заявив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

Він додав, що “місцеві вибори” на окупованих територіях на Донбасі не можуть проводиться Росією, оскільки це суперечить Мінським домовленостям.

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Оновлено о 21.30. На сайті Міністерства фінансів США опублікували список осіб, проти яких вводять санкції.

Під санкції потрапили “заступник міністра держбезпеки” так званої “ЛНР”, колишній начальник Ракетних військ ЗС РФ Володимир Зарицький і співробітник ФСБ Андрій Сушко.

Серед компаній значаться кримський санаторій Ай-Петрі, КримТЕЦ, Південний проект. Крім того, під санкції потрапила й “МДБ” “ЛНР”.

До слова, в Японії заявили, що псевдовибори на Донбасі не повинні відбутися.