Глава Євроради Дональд Туск прийняв запрошення президента Петра Порошенка і на початку 2019 року приїде в Україну.
Про це Порошенко сказав у Гельсінкі на прес-конференції після конгресу Європейської народної партії (ЄНП).
За словами глави держави, він запросив лідерів ЄС, в тому числі і Туска.
Порошенко зазначив, що глава Євроради прийняв його запрошення.
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Раніше у Гельсінкі Петро Порошенко і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер скоординували позиції щодо прискорення процедур, пов’язаних з наданням макрофінансової допомоги Україні.
Фото: gettyimages
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