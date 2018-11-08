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Туск приїде в Україну. Порошенко назвав дату

Глава Євроради Дональд Туск прийняв запрошення президента Петра Порошенка і на початку 2019 року приїде в Україну.

Про це Порошенко сказав у Гельсінкі на прес-конференції після конгресу Європейської народної партії (ЄНП).

За словами глави держави, він запросив лідерів ЄС, в тому числі і Туска.

Порошенко зазначив, що глава Євроради прийняв його запрошення.

Читайте: Туск допустив провал переговорів із Британією по Brexit

Раніше у Гельсінкі Петро Порошенко і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер скоординували позиції щодо прискорення процедур, пов’язаних з наданням макрофінансової допомоги Україні.

Фото: gettyimages

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