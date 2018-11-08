У Житомирській виправній колонії №4 виявлено ряд порушень – відсутність медичної допомоги та оплати праці для ув’язнених та особливі умови для кримінальних авторитетів.

Про це повідомила прес-служба ГПУ.

За інформацією відомства, умови оплати праці і надання медичної допомоги ув’язненим не відповідали вимогам законодавства. Утримання ув’язнених може розцінюватися як нелюдське поводження з людьми.

Протягом двох років в’язні виконували роботи без трудових договорів, багатьом з них не платили заробітну плату.

У колонії не лікували ув’язнених через відсутність необхідних ліків. Медичне обладнання виявилося непридатним або взагалі було відсутнє.

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Більшість приміщень знаходяться в антисанітарному стані і потребують ремонту.

Також в колонії була виявлена кімната з поліпшеними умовами. Знаходилися в ній кримінальні авторитети, які в більшості випадків були іноземцями. Для них обладнали окремі кімнати з усіма зручностями, опаленням, меблями і технікою.

Приміщення закривалося на замок, а ключі зберігалися у одного з порушників режиму.

В одному з виробничих приміщень правоохоронці знайшли схованку з ножами.

За фактами направлені матеріали щодо реєстрації кримінальних проваджень за ст. 364 (зловживання службовим становищем), 263 (виготовлення, носіння або збут холодної зброї), 366 (службове підроблення) КК України.





У Житомирській колонії знайшли VIP-камеру для авторитетів і схованку з ножами / 3 фотографии

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