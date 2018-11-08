У Житомирській виправній колонії №4 виявлено ряд порушень – відсутність медичної допомоги та оплати праці для ув’язнених та особливі умови для кримінальних авторитетів.
Про це повідомила прес-служба ГПУ.
За інформацією відомства, умови оплати праці і надання медичної допомоги ув’язненим не відповідали вимогам законодавства. Утримання ув’язнених може розцінюватися як нелюдське поводження з людьми.
Протягом двох років в’язні виконували роботи без трудових договорів, багатьом з них не платили заробітну плату.
У колонії не лікували ув’язнених через відсутність необхідних ліків. Медичне обладнання виявилося непридатним або взагалі було відсутнє.
Читайте: Корупція в Україні: чому, скільки і як з нею боротися
Більшість приміщень знаходяться в антисанітарному стані і потребують ремонту.
Також в колонії була виявлена кімната з поліпшеними умовами. Знаходилися в ній кримінальні авторитети, які в більшості випадків були іноземцями. Для них обладнали окремі кімнати з усіма зручностями, опаленням, меблями і технікою.
Приміщення закривалося на замок, а ключі зберігалися у одного з порушників режиму.
В одному з виробничих приміщень правоохоронці знайшли схованку з ножами.
За фактами направлені матеріали щодо реєстрації кримінальних проваджень за ст. 364 (зловживання службовим становищем), 263 (виготовлення, носіння або збут холодної зброї), 366 (службове підроблення) КК України.
Раніше повідомлялося, що прокуратура Київської області затримала слідчого поліції за підозрою в одержанні неправомірної вигоди в сумі 500 доларів.