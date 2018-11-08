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В Україну повернулися моряки із затриманого судна Mekong Spirit

Моряки із судна Mekong Spirit, який затримали в Греції, повернулися в Україну.

Українські моряки

Міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив у Twitter, що троє моряків з судна Mekong Spirit, яке було затримано у Греції понад рік тому, нарешті повернулися в Україну.

– Сьогодні три українські моряки із судна Mekong Spirit, затриманого більше року тому у Греції, повернулися в Україну, – написав Клімкін.

Міністр також подякував консулам, які піклуються про те, щоб українці могли повернутися в країну.

У Греції та Італії продовжується слідство, яке стосується 250 українських моряків. Їх підозрюють у перевезенні нелегальних мігрантів.

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До слова, через військову агресію Росії країни Європи переглянули політику щодо захисту і оборони своїх сухопутних та морських кордонів.

Фото: Павло Клімкін

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