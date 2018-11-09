Військові ЗСУ згідно з Мінськими домовленостями, яких дотримуються, не робитимуть жодних атак на Донбасі під час проведення псевдовиборів.

Глава СБУ Василь Грицак виключив можливу активізацію військового протистояння на Донбасі в день проведення бойовиками “виборів” на Донбасі.

За його словами, російські війська в свою чергу можуть здійснити провокаційні обстріли позицій військ ООС. Грицак пояснює це бажанням Росії показати ситуацію так, що нібито ЗСУ ведуть обстріли на Донбасі в день злочинних виборів, пише Гордон.

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Глава СБУ передав запевнення керівництва Генштабу і Нацгвардії про те, що українські війська не проводитимуть жодних атак, чим продемонструють прихильність Мінським домовленостями.

До слова, Грицак заявив, що СБУ вже відомі імена “переможців” на псевдовиборах, які проведе Росія на Донбасі 11 листопада.