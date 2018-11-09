Чиновників Київавтодор підозрюють у розкраданні грошей з міського бюджету, які були виділені для ремонту вуличної мережі Києва.
Про це написав речник ГПУ Андрій Лисенко у Facebook.
Чиновники у 2017 році залучили фіктивні підприємства для участі в тендері і заволоділи коштами міського бюджету у розмірі 8 млн 308 тисяч гривень.
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Під час обшуків в комунальних установах і за місцем проживання чиновників вилучили чорнові записи, комп’ютерну техніку та фіктивну документацію, що підтверджує вчинення злочину.
Підозрювані перебувають під домашнім арештом. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває і перебуває на контролі ГПУ.
Нагадаємо, прокуратура Київської області затримала слідчого поліції за підозрою в одержанні неправомірної вигоди в сумі 500 доларів.