Чиновників Київавтодор підозрюють у розкраданні грошей з міського бюджету, які були виділені для ремонту вуличної мережі Києва.

Про це написав речник ГПУ Андрій Лисенко у Facebook.

Чиновники у 2017 році залучили фіктивні підприємства для участі в тендері і заволоділи коштами міського бюджету у розмірі 8 млн 308 тисяч гривень.

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Під час обшуків в комунальних установах і за місцем проживання чиновників вилучили чорнові записи, комп’ютерну техніку та фіктивну документацію, що підтверджує вчинення злочину.

Підозрювані перебувають під домашнім арештом. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває і перебуває на контролі ГПУ.

Нагадаємо, прокуратура Київської області затримала слідчого поліції за підозрою в одержанні неправомірної вигоди в сумі 500 доларів.