За останню добу окупанти 14 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Внаслідок бойових дій поранено двох військових Об’єднаних сил.

За даними штабу ООС, ворог обстрілював Кримське, Новолуганське, Піски, Опитне, Мар’їнка, Славне, Красногорівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль та Лебединське – із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Новолуганського бойовики також застосували міномети калібру 120 мм, а 82-міліметрові міномети – неподалік Павлополя та Кримського.

Читайте: У покинутому дитячому таборі Луганської області знайшли схрони зі зброєю

З початку доби, 9 листопада, ворожих обстрілів не зафіксовано.

За даними розвідки, знищено одного російського окупанта та поранено ще 11.

До слова, в ЄС не виключають можливості посилення санкцій, якщо на окупованих територіях Донбасу проведуть так звані “вибори”.

Фото: Міноборони