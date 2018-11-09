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Харківський аеропорт скасовує рейси через туман

У Міжнародному аеропорту Харків затримуються або скасовуються рейси через сильний туман.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На сайті аеропорту повідомляється, що скасовано літак зі Стамбула, який повинен був прилетіти о 23.10.

Також два рейси з Мінська затримуються до 00.10. Вони повинні були прибути о 23.15.

Читайте: Україна потребує 50 нових аеропортів

Скасовані два рейси на Стамбул (час вильоту за розкладом 20.55 п’ятниці і 02.55 суботи).

Раніше українські туристи не могли вилетіти додому з аеропорту турецького курорту Анталія через зламаний літак.

Фото: vesti-ukr.com.

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