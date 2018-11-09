Робота підприємств групи Росток-Холдинг розблокована рішенням Харківського апеляційного суду, який 8 листопада задовольнив апеляційні скарги компанії з приводу арешту активів. Суд зняв арешти на збирання врожаю, його зберігання і реалізацію.

У компанії вважають, що найважливішим в розблокуванні роботи підприємств є те, що вдасться уникнути соціального вибуху.

– Головне, що 2 тисячі наших працівників, а разом з сім’ями це 10 тис. осіб – знову матимуть роботу, гідну зарплату, можливість утримувати батьків-пенсіонерів і дітей, можливість опалювати будинки в зимовий період, – заявив генеральний директор групи Росток-Холдинг Валерій Ласьков.

– Ми раді відновити збір врожаю, адже не за горами погіршення погодних умов і можливі додаткові втрати врожаю – як в кількості, так і в якості – в який вкладено значні зусилля наших агрономічних та інженерних служб. Ми також зможемо уникнути екологічної катастрофи, яка загрожувала нашим елеваторам, – підкреслив Валерій Ласьков.

На полях компанії в Сумській і Чернігівській областях залишилися незібраними 15 тис. га кукурудзи. Про це Валерій Ласьков заявив напередодні на брифінгу у Верховній Раді, звертаючись до парламентаріїв із закликом розблокувати роботу підприємств, діяльність яких була зупинена в результаті рейдерської атаки.

Як відомо, 8 жовтня робота всіх 17 підприємств групи, розташованих в Чернігівській і Сумській областях, була заблокована постановою Харківського районного суду Харківської області, який знаходиться в смт. Покотилівка. У рамках рішення суду були застосовані безпрецедентні заходи до підприємств групи в формі арешту активів, заборони збирати урожай і проводити продаж зерна. Господарська діяльність компанії була повністю паралізована, не дивлячись на те, що жодне підприємство групи не має до Харківщині ніякого відношення.

На думку адвокатів, які захищають інтереси Росток-Холдинг – Михайла Ілляшова, ЮФ Ільяшев і Партнери і Сергія Василишина, ЮФ ADVANQ – ситуація навколо блокування роботи підприємств групи Росток-Холдинг виглядає як типова спроба знищення успішної сільськогосподарської компанії.

За попередніми оцінками, сума втрат компанії від рейдерської атаки може скласти приблизно 130 млн гривень. Це і втрати врожайності, і погіршення якості кукурудзи в зв’язку з вимушеним затягуванням польових робіт. Також це додаткові витрати на зберігання зерна в поліетиленових рукавах (адже робота елеваторів була заблокована). Крім того, зірвані міжнародні контракти і будуть штрафні санкції за невиконання зобов’язань перед постачальниками і покупцями (прострочення термінів погашень по зобов’язаннях).

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В Росток-Холдинг вітають справедливе рішення Харківського апеляційного суду щодо розблокування роботи підприємств групи і сподіваються, що суди і правоохоронні органи надалі не будуть перешкоджати роботі аграріїв. Компанія заявляє, що буде уважно стежити за розвитком ситуації і готова до рішучих дій в разі нових атак на підприємства холдингу.

Довідка: РОСТОК-ХОЛДИНГ – вертикально-інтегрована агропромислова група, що спеціалізується на вирощуванні і реалізації зернових культур, а також виробництво і продаж молока. Під контролем групи близько 60 тис. га. До групи також входять 5 тваринницьких ферм, 3 елеваторні комплекси та ряд торгових компаній.