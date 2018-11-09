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Луценко залишається на посаді генпрокурора

Петро Порошенко не відпустив у відставку генпрокурора Юрія Луценка.

Юрій Луценко залишиться на посаді генпрокурора через те, що Президент України Петро Порошенко відхилив його прохання.

Заяву було повернуто генпрокурору в зв’язку з тим, що нардепи під час голосування в Раді високо оцінили свою довіру Луценку (“за” відставку тоді було всього 38 голосів), пише Інтерфакс-Україна.

Читайте: Відставка Луценка: чого досяг та чому йде з посади

В Адміністрації Порошенка наголосили на адресу Луценка, що перед ним “стоять важливі завдання”.

Нагадаємо, Порошенко отримав заяву від Луценка 7 листопада.

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