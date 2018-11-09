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Померла Інна Жмуд – наш друг і випусковий редактор телеканалу ICTV

На 36 році життя 8 листопада померла наша колега – журналіст, випусковий редактор новин на телеканалі ICTV Інна Жмуд, яка цілий рік відчайдушно боролася з онкологічним захворюванням.

Інна Жмуд

Інна Жмуд кілька років поспіль робила випуски новин на ICTV, раніше була кореспондентом на інших каналах, а її репортажі також допомагали багатьом українцям.

Проте у 2017 році у Інни діагностували рідкісну форму раку, який вразив наднирники, – адренокортикальну карциному.

Ми разом з Інною боролися і не втрачали віри у перемогу, збирали гроші на її порятунок.

Попри те, що сама потребувала допомоги, Інна брала участь у благодійних акціях.

– Зважаючи на те, що я зараз не в Києві, я пишаюся тим, що можу взяти участь у цьому благодійному концерті і зробити свій хоча б невеличкий внесок у придбання необхідного обладнання для центру. Я заспіваю пісню, яка буде девізом для кожної людини, яка чекає на одужання “Все буде добре для кожного з нас!” – говорила Інна, збираючи гроші для інших.

Дві операції, кілька курсів хіміотерапії, та, на жаль, перемогла хвороба, і вчора Інна від нас пішла.

– Я готова здертися на будь-яку вершину, я готова пройти будь-що, я готова спілкуватися будь з ким, я готова пити будь-що, в рамках медицини звичайно, аби це допомогло мені дати ляпаса хворобі, – сказала Інна Жмуд в останньому інтерв’ю за місяць до смерті.

Команда Фактів ICTV ніколи тебе не забуде, Інно!

Прощання з Інною пройде о 14.00 на Байковому кладовищі у Києві.

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Нагадаємо, 12 березня помер журналіст і телеведучий Олесь Терещенко, який теж боровся з онкологічним захворюванням.

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