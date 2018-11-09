Президент Петро Порошенко назвав нові санкції США проти РФ сигналом для всіх, хто причетний до окупації Криму та частини Донбасу, що відповідальності не уникнути.
Про це Порошенко написав у Facebook.
– Думаю, що і наші інші партнери мали б наслідувати цей приклад, – зазначив глава держави.
За його словами, тільки спільними зусиллями можливо змусити Кремль забрати своїх найманців з України, “повернути вкрадені території та поважати міжнародне право”.
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Нагадаємо, Мінфін США вніс до списку санкцій ще дев’ять структур і трьох осіб, які причетні до окупації Криму та частини Донбасу.
Фото: Прес-служба президента України
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