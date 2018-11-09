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Санкції проти РФ. Порошенко закликав наслідувати приклад США

Президент Петро Порошенко назвав нові санкції США проти РФ сигналом  для всіх, хто причетний до окупації Криму та частини Донбасу, що відповідальності не уникнути.

Петро Порошенко

Про це Порошенко написав у Facebook.

– Думаю, що і наші інші партнери мали б наслідувати цей приклад, – зазначив глава держави.

За його словами, тільки спільними зусиллями можливо змусити Кремль забрати своїх найманців з України, “повернути вкрадені території та поважати міжнародне право”.

Читайте: “Вибори на Донбасі”: в ЄС думають над посиленням санкцій проти РФ

Нагадаємо, Мінфін США вніс до списку санкцій ще дев’ять структур і трьох осіб, які причетні до окупації Криму та частини Донбасу.

Фото: Прес-служба президента України

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